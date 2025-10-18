Kastamonu'da hasat devam ediyor: 205 üretici tarafından yetiştirildi...

Kastamonu'da 7 bin 400 dekar alanda ekilen patatesin hasadı devam ediyor. Yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenirken dekar başına 4 ila 5 ton arasında ürün hasat edildi. Kilogramı 15 ile 20 lira arasında alıcı bulan patates, özellikle Devrekani ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlçede yaklaşık bin 519 dekar alanda yetiştirilen patates, aromasıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İlçede 205 üretici tarafından bu yıl yaklaşık 5 bin ton patates hasat edildi.

İlçede sulama sorununun olmamasıyla patateste beklenen rekoltenin yakalandığını ifade eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Bölgemizin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi patatestir. İlçemizde 5 bin dekara yakın bir patates üretimi var. Patates hasadının da yavaş yavaş artık sonlarına yaklaşıyoruz. Gerçekten hem tadıyla hem aromasıyla hem de gerek kızartmalık gerek haşlamalık olarak güzel bir patates üretiyoruz. Biz bizim yıllık üretim rekoltemiz ülke geneline bakıldığı zaman diğer illerle kıyaslandığı zaman dekara verimlilik anlamında çok ciddi oransal olarak gayet yüksek. Bunun en büyük etkeni sulamayla alakalı. Devrekani'de sulamayla ilgili bir problemin olmaması patatesi verimini arttırıyor. Biz, demonstrasyonu Tarım İlçe Müdürlüğümüzle birlikte yapmıştık. Bölgeye en iyi adapte olan patates türü hangisi ise kızartmalık olarak 'hangisini üretmeliyiz, haşlamalık olarak hangisini üretmeliyiz' gibi teknik konularda çiftçilerimizi bilgilendirdik. Onlar da üretime kazandırdılar. Biz, hem Kastamonu merkezde, hem İstanbul'da pazar buluyoruz. Çiftçilerimize ciddi bir ekonomik gelir sağlıyor. Ben üretimin ilerileyen yıllarda daha da artacağından son derece ümitliyim. Herkese bereketli sezonlar dilerim" dedi.