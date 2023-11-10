Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:23

Güncelleme: 10.11.2023 - 20:23

Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKI) çalışmalarını sürdürüyor.

İnisiyatif, 2019 yılında Kastamonu mutfağının geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Kastamonu’da gerçekleştirilen yemek festivali “Kastrofest”in ardından, kentin gastronomik değerlerini gastronomi öğrencileri ile paylaşmak üzere “Kastamonu Mutfağı Akademide” adında yeni bir projeye imza attı.

İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında, Kastamonulu ustalar ve üreticiler, 10 Kasım günü bölgeye ait yemekleri, teknikleri ve ürünleri anlatmak üzere öğrencilerle bir araya gelerek, yöresel ürünler, teknikler ve yemekler üzerine üç farklı atölye çalışması gerçekleştirdiler. Türkiye’nin dördüncü yeryüzü pazarı olan “Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı” katılımcıları ve Kastamonu mutfağını temsil eden markalar üniversitede da Kastamonu’ya özel üryani eriği, mor sarımsak, Kastamonu pastırması gibi ürünlerini sergilediler.

10-11 Kasım tarihlerinde yapılan etkinlikte, 10 Kasım günü saat 13.00 “Coğrafi İşaretli ve Slow Food Nuhun Ambarı Listesinde Yer Alan Ürünlerin Yöresel Mutfakların Gelişimine Katkıları”, 14.00’te ise “Yöresel Mutfakların Nihai Tüketiciye Ulaşmasında Standardizasyon; yöresel lokantaların sürdürülebilirliği” konulu iki panel yapıldı.

Paneller sonrası, İstanbul Kent Üniversitesi bahçesinde açılan Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı, iki gün boyunca İstanbulluları Kastamonu’nun pastırma, siyez bulguru, mor sarımsak gibi özel ürünleri ve coğrafi işarete sahip özgün lezzetleriyle buluşturdu. Festivale katılan İstanbullular üreticilerden bilgi alıp alışveriş yaptıktan sonra, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi standında sunulan eğşili pilav, kara çorba, Ecevit çorba gibi yöresel yemekleri tattılar.

“AMACIMIZ YARININ ŞEFLERİNE MUTFAĞIMIZI TANITMAK”

DMKI dönem başkanı Zeynep Esen, proje ile ilgili olarak “Kastamonu gönüllülüğü esasında buluşmuş bir grup aydın olarak Kastamonu’yu yerel değerleri üzerinde daha da yükselterek evrensel bir noktaya götürebilecek stratejik bir yaklaşımla çalışıyoruz. Çalışmalarımız arasında, 2019 yılında düzenlenen Kastrofest yemek festivali ile start alan Kastamonu mutfağının geniş kitlelere ulaştırılması hedefinin devamı niteliğindeki “‘Kastamonu Mutfağı Akademide!’ projemiz de bulunuyor. Bu projenin ilk adımında mutfağımızdaki yöresel yemekleri gerek tarifleri gerek pişirme teknikleri ve bölgeye özel ürünleriyle, İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile buluşturduk. Ayrıca okulun bahçesinde, İstanbulluları bir panayır havası içinde, titizlikle seçilmiş özel Kastamonu ürünleri ile de buluşturduk. Kısacası; paneller, pişirme atölyeleri ve yeryüzü pazarı ile üç basamaklı bir etkinlik planladık. Amacımız, üniversite işbirlikleri ile yarının şeflerine mutfağımızı daha yakından tanıtmak, bu konuda yapılabilecek akademik yayınlara destek olabilmek ve Kastamonu yemekleri ve ürünlerinin çağdaş mutfaklarda yerini almasına katkı sunmaktır” dedi.