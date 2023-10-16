Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde intihar... Başsavcılık ‘ekonomik sebeplerle intihar’ iddiasını yalanladı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:02

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:06

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde R.A. adlı öğrenci intihar etti. 15 Ekim Pazar günü saat 09.20 sıralarında yemekhaneye giren başka bir öğrenci tarafından R.A'nın cansız bedeni asılı halde bulundu. Olaya tanık olan öğrenci, R.A'nın nefes alışverişini kontrol edip nabzına baktığını, yaşam belirtisi olmadığını anlayınca polisi aradığını ifade etti.

R.A isimli gencin ekonomik problemleri dolayısıyla intihar ettiği iddiası ileri sürüldü.

Olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesine rağmen Anadolu Üniversitesi yönetimi, saat 23.33'te X hesabı üzerinden bir "taziye" açıklaması yayımladı. Açıklamada, "Bugün yaşanan elimhadise sonucunda bir öğrencimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

BAŞSAVCILIK: NOTTA BORÇLANMA YOK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Anadolu Üniversitesi'nde yaşamına son veren üniversite öğrencisi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

R.A. isimli öğrencinin ölümünün titizlikle araştırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15/10/2023 günü yazılı ve görsel medya organlarında bir öğrencinin borçları nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddiaların bulunduğu haber içerikleri nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 15/10/2023 tarihinde Eskişehir’deki bir üniversitenin fakülte binasında merdiven koruluklarına asılı vaziyette ölü olarak bulunan R.A. isimli şahsın ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; ölenin bıraktığı notta ölümünün borçlanması ile ilgili olmadığını net bir şekilde ifade ettiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”