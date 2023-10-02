Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:55

Nobel Tıp Ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifler nedeniyle Drew Weissman ve Katalin Karikó'ya verildi. Yurttaşlar, Katalin Kariko'ın kim olduğunu arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Katalin Kariko kimdir, kaç yaşında, nereli? Katalin Kariko'ın çalışmaları neler? İşte ayrıntılar...

KATALİN KARİKO KİMDİR?

Katalin Kariko, 17 Ocak 1955'te Macaristan'ın Szolnok şehrinde doğdu.

Üniversite ve doktora eğitimini Szeged Üniversitesi Biyolojik Araştırmalar Merkezi'nde tamamlayan Kariko, mRNA ile ilgili çalışmalarını sürdürebilmek için ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Temple Üniversitesi'ne davet edilmesi üzerine bu ülkeye yerleşti.

Almanya merkezli BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olan Kariko, BioNTech-Pfizer tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisini Weissman ile birlikte geliştirmesiyle tanındı.