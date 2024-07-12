Ünlü müzisyen Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom İtalya tatilinde görüntülendi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:28

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:28

Şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom çifti, İtalya tatilinde görüntülendi.

Ünlü çift, İtalya'nın ünlü tatil adası Sardunya'ya gitti.Çiftin birkaç gün boyunca güneşlenirken ve denize girerken fotoğrafları çekildi.

47 yaşındaki Orlando Bloom, Porto Cervo bölgesinde denize girerken fotoğraflandığında, bir hayli formda hali dikkat çekti.

4 yaşındaki kızları Daisy de Katy Perry ile Orlando Bloom'a eşlik etti.

Bu fotoğraflar; Orlando Bloom'un 8 yıl önce çıplak halde kano sürerken görüntülenmesinin ardından ailece ilk tatil fotoğrafları oldu.

Öte yandan 39 yaşındaki Katy Perry, uzun zamandır beklenen altıncı albümü '143'ten ilk şarkısı 'Woman's World'ü yeni yayımladı.