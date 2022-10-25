Ünlü şarkıcı Katy Perry sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkuttu
Ünlü şarkıcı Katy Perry, sahnede yaşadığı göz problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Katy Perry, sahne şovu sırasında sağ gözünü kontrol edemedi.
ABD'li söz yazarı ve şarkıcı Katy Perry, sahne şovu ve etkileyici sesiyle hayranlarını büyülediği sırada hayranlarına ilginç anlar yaşattı.
ABD'nin kumarhaneler şehri Las Vegas'ta sahne alan Katy Perry, konser sırasında gözü seğirdi. Perry, sağ gözünü kontrol edemeyince "nöbet geçiriyorum" şakası yaptı.
TikTok'a yüklenen görüntülerde 38 yaşındaki şarkıcının gösterinin ortasında gözlerinden birini açmak için mücadele ettiği görülürken, birçok kullanıcı 'mekanik bir arıza' yaşadığını söyledi.
Perry'nin yaşadığı göz sorununun ardından "genellikle iyi çalışan makine 'aksaklık' yaşadı", "teknik bir arıza" , "şarkı indiriyordu" , "Klon hatası. Bir dahaki sefere tüm yazılımların güncellendiğinden emin olun ve gerekli yamaları yapın" şakaları gecikmedi.
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