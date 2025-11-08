Katy Perry yeni şarkısında Orlando Bloom’u konu aldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 12:09:00
Katy Perry, Orlando Bloom’la biten ilişkisini “Bandaids” adlı yeni şarkısında anlattı; ünlü şarkıcının şu sıralar Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile Amerikalı şarkıcı Katy Perry yollarını ayırdı. “Yüzüklerin Efendisi” serisindeki Legolas rolüyle dünya çapında tanınan Bloom ile Perry’nin 4 yaşında Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor.

Ayrılığın ardından Perry, yeni şarkısı “Bandaids” ile gündeme geldi. Şarkısında Orlando Bloom’la biten ilişkisini anlattığı düşünülen Perry, “Tanrı şahidim, denedim” sözleriyle başladığı parçada, aşkı kurtarmak için gösterdiği çabaların karşılık bulmadığını ima etti.

Klibinde yüzüğünü lavaboya düşüren ünlü şarkıcı, bu sahneyle nişanın sona erişini simgeliyor. “Kalbimdeki yaraya sadece bant yapıştırdım” diyen Perry, “Yine olsa yine yaşardım” sözleriyle ise geçmişine dair bir pişmanlık duymadığını ifade ediyor.

Öte yandan, Katy Perry’nin şu sıralar Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

