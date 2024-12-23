Ödül töreni konuşması olay olmuştu... Melis Sezen'den gündem olan sözlerine açıklama

Ünlü oyuncu Melis Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, ödül konuşmasının arkasındaki gerçek anlamı açıkladı.

Ödül töreni konuşması olay olmuştu... Melis Sezen'den gündem olan sözlerine açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:42

Şimdilerde Şımarık filmiyle adından söz ettiren ve Deha dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, İbrahim Selim'in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Sarı saçlarını siyaha boyayarak imajını değiştiren ünlü oyuncu, programda 2021 yılında katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmaya açıklık getirdi.



İbrahim Selim'in "Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi?" sorusuna yanıt veren Sezen, o dönem çok konuşulan “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an” açıklamasının asıl anlamını anlattı.


Sözlerinin bağlaç problemi nedeniyle yanlış anlaşıldığını belirten Sezen, "Öncesinde şöyle diyorum; inanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü. Elimde şu an. Anladın mı?" dedi. 

Böylece, oyuncunun sözlerinin gerçek anlamı netlik kazandı.


Etiketler: #Melis Sezen #İbrahim selim ile bu gece

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