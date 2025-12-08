Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından spor medyasında tansiyon yeniden yükseldi. TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonrası açıklamalarına sert tepki gösterdi. Peki, Kaya Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaya Çilingiroğlu - Okan Buruk olayı nedir?

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu 22 Ocak 1964 tarihinde Almanya’da doğdu Türk spor yorumcusu ve eski yüzücüdür. Bir dönem Türkiye Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını yapmış önemli sporculardan biridir. Sporculuk kariyerinden sonra televizyon ekranlarında yorumculuk yapmaya başladı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN EĞİTİM DURUMU

Kaya Çilingiroğlu, lise öğrenimi için Saint Michel Fransız Lisesi'ne gitti. Daha sonra Yıldız Lisesi'ne geçip eğitimini bu okulda tamamladı. Kaya Çilingiroğlu yükseköğrenimi için tıp fakültesine girdi. Ancak okulu son sene bıraktı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NUN ÖZEL HAYATI

Kaya Çilingiroğlu’nun üç evliliği oldu. İlk evliliğini Ayşem Saraçoğlu ile gerçekleştirdi ardından ünlü sanatçı Hülya Avşar’la Paris’te evlendi. 2005 yılında boşanan çiftin Zehra adında bir kızları vardır.

2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlendi, 2014 yılında boşandı. Bu birliktelikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu vardır.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU OKAN BURUK OLAYI NEDİR?

Canlı yayında konuşan Çilingiroğlu, Okan Buruk'un son dönemdeki açıklamalarının rakip taraftarları hedef aldığını savundu. Deneyimli yorumcu, eleştirisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor. O gün canını zor kurtarmışsa bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana? Ben Okan Buruk'a merhaba demem, selam vermem."

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce taraftar, Çilingiroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.