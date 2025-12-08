MGM ülkemizdeki tüm kayak merkezlerinin kar kalınlığını paylaştı. Peki, Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar? Kartepe, Sarıkamış, Palandöken, Uludağ'da kar var mı?

KARTEPE VE ULUDAĞ'DA KAR VAR MI?

Kartepe'de henüz kar bulunmuyor. Uludağ Kayak Merkezi'nde ise 18 cm'lik kar kalınlığı bulunuyor.

KAYAK MERKEZLERİ VE KAR KALINLIKLARI 8 ARALIK 2025

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ 23 cm

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ 18 cm

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ 14 cm

KONAKLI KAYAK MERKEZİ 10 cm

ILGAZ KAYAK MERKEZİ 7 cm

ERCİYES KAYAK MERKEZİ 5 cm

NEMRUT KAYAK MERKEZİ 5 cm

HESAREK KAYAK MERKEZİ 2 cm

MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ 1 cm

Ülkemizdeki diğer kayak merkezlerinde kar yağışı henüz bulunmuyor.