Kaza geçiren müzisyen Nevzat Demircioğlu yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kaza sonucu müzisyen Nevzat Demirci yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:55
Kaza geçiren müzisyen Nevzat Demircioğlu yaşamını yitirdi
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Dün gece saatlerinde, Günlüce Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Demiroğlu yönetimindeki araç ile S.D idaresindeki  çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Demiroğlu'nun kullandığı ticari araç yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demiroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlerken, diğer sürücü S.D. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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