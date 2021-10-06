Kaza geçiren müzisyen Nevzat Demircioğlu yaşamını yitirdi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:55

Dün gece saatlerinde, Günlüce Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Demiroğlu yönetimindeki araç ile S.D idaresindeki çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Demiroğlu'nun kullandığı ticari araç yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demiroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlerken, diğer sürücü S.D. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.