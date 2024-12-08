Demans hastalığıyla mücadele ediyor... Demi Moore, eski eşi Bruce Willis hakkında konuştu

Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:37

Güncelleme: 08.12.2024 - 09:37

Ünlü oyuncu Demi Moore, katıldığı bir televizyon programında eski eşi Bruce Willis hakkında açıklamalarda bulundu.

Aksiyon filmlerinin unutulmaz isimlerinden biri olan Bruce Willis'e, beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğuna neden olan ve konuşma, konuşulanı anlama, okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konmuştu.

Bu teşhis sonrası oyunculuğu bırakan Willis, ilerleyen süreçte frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.







CNN kanalında Willis'in sağlık durumu hakkında konuşan Moore, "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" dedi.



62 yaşındaki oyuncu, bu süreçte yaşananların zorluğuna dikkat çekerken, “Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum; bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu elbette çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var,” diyen Moore, buna rağmen böylesine zor bir durumdan bile güzel şeyler çıkabileceğine olan inancını dile getirdi.

WILLIS VE MOORE’UN AİLE İLİŞKİSİ

1987 ile 2000 yılları arasında evli kalan Demi Moore ve Bruce Willis’in Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor.

Willis, 2009 yılında Emma Heming ile evlenmiş ve bu evlilikten de Mabel ve Evelyn adında iki kızı dünyaya gelmişti.







Demi Moore’un, Bruce Willis ve ailesiyle güçlü bir bağ sürdürdüğü biliniyor. Moore, Willis’in eşi Emma Heming ile de iyi bir ilişki içinde. Eski eşler Moore ve Willis’in, hem çocukları hem de dostlukları için yakın bir arkadaşlık ilişkisi kurmaya devam ettikleri ifade ediliyor.