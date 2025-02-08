Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’i her hafta ziyaret ediyor

Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 08.02.2025 - 15:47

Başrolünde yer aldığı "The Substance" (Cevher) filmindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Moore, Willis'i her hafta ziyaret ettiğini belirtti.

AFAZİ VE FRONTOTEMPORAL DEMANS TEŞHİSİ

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu konuşma, konuşulanı anlama, okuma ve yazma becerilerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Willis, daha sonra frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

"HER ZAMAN BİR AİLE OLACAĞIZ"

62 yaşındaki Oscar adayı Demi Moore, Variety'ye verdiği röportajda Willis'in hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman soru bile olmadı. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" dedi.

Ünlü oyuncu, boşanmanın ardından da hayatın devam ettiğini belirterek, "Umarım herkes başkaları için de farklı şeyler yapmanın bir yolu olduğunu görebilir. Sevgiyle, birlikte, ebeveynlik yapmanın bir yolu var" ifadelerini kullandı. Moore, son olarak Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"DURUMU OLDUKÇA STABİL"

Geçtiğimiz aralık ayında CNN kanalına konuk olan Demi Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" dedi. Ünlü oyuncu, "Bunu daha önce de paylaştım, ama gerçekten çok içtenlikle söylüyorum; bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen Moore, böylesine zor bir süreçten bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını belirtti.

1987 ile 2000 yılları arasında evli kalan Bruce Willis ve Demi Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. Willis'in 2009 yılında evlendiği eşi Emma Heming ile Mabel ve Evelyn adında iki kızı var. Moore'un, eski eşinin eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı ve Willis'in ailesiyle sık sık bir araya geldiği biliniyor. Birlikteliklerinden üç kızı olan Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.