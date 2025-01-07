Demi Moore, 45 yıllık kariyerinin ilk ödülünü aldı: Konuşması geceye damga vurdu!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:36

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, son olarak Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan "The Substance" adlı filmde rol aldı.



Filmdeki performansı büyük beğeni toplayan Moore, dün akşam düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kariyerinde bir ilk yaşadı.





62 yaşındaki oyuncu, müzikal ve komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



Moore, yaklaşık 45 yıllık kariyerinde ilk kez bir oyunculuk ödülüne layık görüldü. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Hiç beklemiyordum. Çok şaşkınım. Bu işi çok uzun süredir yapıyorum, 45 yıldan fazla. Hayatımda ilk kez bir oyuncu olarak ödül kazandım" ifadelerini kullandı.







"PATLAMIŞ MISIR OYUNCUSU"

Ödül konuşmasında geçmişine dair duygusal anekdotlar da paylaşan Moore'un konuşması şu şekilde:



"Otuz yıl önce bir yapımcı bana patlamış mısır oyuncusu olduğumu söyledi ve o zaman bu ödülün sahip olmama izin verilen bir şey olmadığı anlamına geldiğini düşündüm. Bu, başarılı ve çok para kazandıran filmler yapabileceğim ama takdir edilmeyeceğim anlamına geliyordu ve ben de buna inandım. Bu beni zaman içinde yıprattı, öyle ki birkaç yıl önce belki de bu kadar olduğunu, belki de tamamlandığımı, belki de yapmam gerekeni çoktan yaptığımı düşündüm.





Düşük bir noktadaydım ve sonra masama The Substance adında sihirli, cesur, cesur, ezber bozan, kesinlikle çılgın bir senaryo geldi ve evren bana bitmediğini söyledi. Coralie'ye (Fargeat) devreye girip oynamam için bana güvendiği için çok minnettarım.

Sizi bu filmin verdiğini düşündüğüm bir şeyle baş başa bırakıyorum. Yeterince zeki, yeterince güzel, yeterince zayıf, yeterince başarılı ya da kısaca yeterli olmadığımızı düşündüğümüz anlarda bir kadın bana şöyle demişti: Bil ki asla yeterli olamayacaksın ama ölçüm çubuğunu bir kenara bırakırsan değerini anlayabilirsin. Bu yüzden bugün bunu bütünlüğümün ve beni harekete geçiren sevginin bir işareti olarak ve sevdiğim bir şeyi yapma ve ait olduğumu hatırlama hediyesi olarak kutluyorum."