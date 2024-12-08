Kazananlar belli oldu: Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahipleri kimler oldu? İşte, ödüllerin sahipleri...

Yayınlanma: 08.12.2024 - 23:31

Güncelleme: 09.12.2024 - 00:52

Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllerine kavuştu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği gece, kırmızı halı seremonisiyle görkemli bir şekilde başladı. İşte, ödülü kazananlar!

EN İYİ KADIN OYUNCU

Salih Bademci tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülü Bahar ile Demet Evgar'a verildi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Salih Bademci tarafından En İyi Erkek Oyuncu ödülü Kızıl Goncalar ile Mert Yazıcıoğlu'na verildi.

EN İYİ DİZİ

İnci Taneleri dizisi adına ödülü, başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, sinema dünyasının efsane isimlerinden Ediz Hun'un elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

BluTv'de yayınlanan Prens dizisi adına ödülü, Giray Altınok aldı.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü, bu yıl genç yetenekler Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak’a layık görüldü. Ödüller, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Marka Operasyonları Başkan Yardımcısı Özge Erdem tarafından takdim edilerek geceye damgasını vurdu.

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ

Cem Davran tarafıdan Meslekte 30. Yıl Ödülü Ata Demirer'e verildi.

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ

Kerem Alışık tarafıdan Meslekte 30. Yıl Ödülü Acun Ilıcalı'ya verildi.

MESLEKTE 35. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Kerem Alışık tarafıdan Meslekte 35. Yıl Ödülü Müge Anlı'ya verildi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu tarafından Erol Evgin'e verildi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu tarafından MFÖ'ye verildi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu tarafından Bülent Ersoy'a verildi.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Damla Sönmez tarafıdan En İyi Dizi Çifti ödülü Yabani ile Rojbin Erden ve Bertan Asllani'ye verildi.

EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ

Ebru Özkan tarafından En İyi Dijital Plaform Dizisi ödülü Şahsiyet ile ekibi adına Kerem Çatay ve Onur Saylak'a verildi.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Sinem Kobal tarafından En İyi Çocuk Oyuncu ödülü Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ile Melisa Duru Ünal'a verildi.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Sinem Kobal tarafından En İyi Çocuk Oyuncu ödülü Sandık Kokusu ile Sarp Kaan Altınçapa'ya verildi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

Selim Bayraktar tarafından En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ödülü Güldür Güldür ile Aylin Kontente'ye verildi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

Selim Bayraktar tarafından En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu ödülü Prens ile Giray Altınok'a verildi.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

Bergüzar Korel tarafından En İyi Gündüz Kuşağı ödülü Esra Erol'da ile Esra Erol'a verildi.

SİNEMADA EN ÇOK ÖDÜL ALAN

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu tarafından Türkan Şoray'a verildi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ ÖDÜLÜNÜ ALAN İSİMLER

Emel Sayın

Ediz Hun

Perihan Savaş

İzzet Günay

Göksel Arsoy

Türkan Şoray

Ahmet Mekin

Filiz Akın

Kadir İnanır

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI

En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı ödülünün sahibi Ebru Yaşar oldu.

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI

En İyi Arabesk Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Hakan Altun oldu.

EN İYİ ŞARKI

Ateşe Düştüm şarkısı ile ödülü alan isimler Mert Demir ve Mela Bedel oldu.

EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCU

En İyi Kadın Program Sunucu ödülünü Çağla Şikel aldı.

EN İYİ ERKEK PROGRAM SUNUCU

En İyi Erkek Program Sunucu ödülünü Ahmet Mümtaz Taylan aldı.

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK

En İyi Dijital İçerik ödülünü Konuşanlar ile Hasan Can Kaya aldı.

EN İYİ DİJİTAL KADIN İÇERİK ÜRETİCİ

En İyi Dijital Kadın İçerik Üretici ödülünü Yasemin Sakallıoğlu aldı.

EN İYİ DİJİTAL ERKEK İÇERİK ÜRETİCİ

En İyi Dijital Erkek İçerik Üretici ödülünü Alper Rende aldı.

EN İYİ KADIN SANATÇI

En İyi Kadın Sanatçı ödülünün sahibi Simge Sağın oldu.

EN İYİ ERKEK SANATÇI

En İyi Erkek Sanatçı ödülünün sahibi Semicenk oldu.

EN İYİ MÜZİK GRUBU

En İyi Müzik Grubu ödülünün sahibi Dedublüman oldu.

EN İYİ RAPÇİ

En İyi Rapçi ödülünün sahibi Ceza oldu.

EN İYİ SENARİST

En İyi Senarist ödülünün sahibi Kızıl Goncalar ile Şükrü Necati Şahin oldu.

EN İYİ YÖNETMEN

En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Kızıl Goncalar ile Ömür Atay oldu.