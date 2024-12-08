Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, nerede yayımlanacak?

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayımlanacağı merk ediliyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, nerede yayımlanacak?

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, nerede yayımlanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:05

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon gibi isimlerin yer aldığı jüri bu yılın ödüllerinin sahiplerini belirledi. Bu gece gerçekleşecek olan törende ise ödülle sahiplerini bulacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, nerede yayımlanacak?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ödül töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. Cem Davran ile Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçeklşecek olan tören 19:30'da yayımlanmaya başlayacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayımlanacak.


Etiketler: #Altın Kelebek #Pantene Altın Kelebek #ödül töreni #ödül

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