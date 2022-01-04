Keanu Reeves'in, Matrix gelirini kanser araştırmalarına bağışladığı iddia edildi

04 Ocak 2022 Salı, 17:49

'Hollywood'un en iyi adamı' olarak anılan 57 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves yine gönülleri fethedecek bir harekete imza attı.

Sputnik Türkiye’nin Lad Bible sitesinden aktardığına göre, 'The Matrix' serisi için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves, paranın yüzde 70'ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladı.

Reeves'in kız kardeşi Kim, 8 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ettiği için Reeves'in bu konuda bir hayli hassas olduğu biliniyor.

Kim'e 1991'de kan kanseri teşhisi kondu ve 2001'de remisyon sürecine girmeden önce yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulandı. Reeves, Kim'in tedavi edilmesinden sonra da kanser araştırmalarına para vermeye devam etti, hatta kendi kanser fonunu yarattı.

“BÖYLE DURUMLARDA ADIMIN DUYULMASINDAN HOŞLANMIYORUM”

Hollywood yıldızının, yıllarca hiç dikkat çekmeden çalıştığı bildirilen ve kar amacı gütmeyen kuruluşu gizlice kurduğu belirtildi.

Reeves, Ladies Home Journal'a 2009'da verdiği demeçte, "Beş ya da altı yıldır faaliyet gösteren özel bir vakfım var. Bu vakıf, birkaç çocuk hastanesine ve kanser araştırmalarına yardımcı oluyor" demiş, "Böyle durumlarda adımın duyulmasından hoşlanmıyorum. Vakfın bu konuda gizliliğini devam ettirmesine izin verdim" diye eklemişti.