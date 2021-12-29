Matrix Resurrections, ABD'de korsan olarak en çok indirilen film oldu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 12:05

Matrix serisinin 18 yıl sonra gelen devam filmi "Matrix Resurrections", ABD'de hem sinemalarda hem de dijital platform HBO Max'te gösterime girdi. Film, gişede beklenilen başarıyı elde edemese de ABD'de korsan olarak en çok indirilen film oldu.

DİĞER FİLMLERİ GERİDE BIRAKTI

Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı habere göre, "Matrix Resurrections", 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında, en çok kullanılan 10 torrent sitesinde yüzde 32.6'lık bir oranla diğer filmleri geride bıraktı.

"Matrix Resurrections"ın geride bıraktığı filmler arasında, yakın zamanda vizyona giren "Resident Evil: Welcome to Racoon City" ve "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" yer alıyor.

ABD gişesinde "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"u ilk sıradan indiremeyen film, müzikal animasyon filmi "Sing 2"nin de gerisinde kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Vizyona girdiği çarşamba gününden pazar gününe kadar ABD'de 22.5 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film, aynı beş günlük süre içerisinde HBO Max'te ise 2.8 milyon kullanıcı tarafından izlendi.