Yönetmeni açıkladı: Yeni Matrix filmi gelecek mi?
Efsane Matrix serisinin yönetmeni Lana Wachowski, Matrix filmlerinin geleceği hakkında konuştu. Wachowski, yeni bir Matrix filmi gelmeyeceğini belirtti. Ünlü yönetmen, yıllar sonra yeni bir Matrix filmi çekmesindeki motivasyonun ise annesini ve babasını kaybettikten sonraki yas süreciyle baş etmeye çalışması olduğunu belirtti.
Geçen günlerde vizyona giren "Matrix Resurrections"ın yönetmeni Lana Wachowski, filmin galasında Matrix serisinin geleceği ile ilgili soruları yanıtladı. Wachowski, kendisine yöneltilen “Bu filme yeni bir üçleme gelir mi?” sorusuna “Hayır” diyerek yanıt verdi.
Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, serinin haklarını Warner Bros. elinde bulundurduğu için yapım şirketi Wachowski Kardeşler olmadan yeni bir Matrix filmi çekmek isterse ne olacağı henüz belli değil.
ASIL MOTİVASYONUNU AÇIKLADI
Warner Bros. senelerce yeni bir "The Matrix" filmi beklese de Wachowski Kardeşler seriye geri dönmedi.
2019 yılında ise yeni bir filmin yolda olduğu duyurularak, bu filme Wachowskiler’den Lana’nın imza atacağı açıklandı. Lana Wachowski, yıllar sonra yeni bir Matrix filmi çekmesindeki asıl motivasyonun annesini ve babasını kaybettikten sonraki yas süreciyle baş etmeye çalışması olduğunu belirtti.
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