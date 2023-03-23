Kebap tadında fırında köftenin yapılışı. Aşçıların sır taktiğiyle

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:15

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 19:15

Köfteyi genelde evde pişirirken tavada kızartıyoruz. Oysa buna hiç gerek yok. Fırında köfte pişirmenizi sağlayacak harika bazı bilgileri sizler için derledik.

Tavada pişirilen köfte sağlık açısından bir çok kişi tarafından tercih edilmiyor.

FIRINDA PİŞEN BU KÖFTE TARİFİ KEBAP TADINDA OLUYOR

Fırında pişirilen köfte gerçekten kebap tadında oluyor.

Fırında köfte için gerekli malzeme listesi:

Yarım kg köftelik kıyma

1 adet soğan, 2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek

5 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber

3’er adet domates ve sivri biber





HAZIRLANIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın. Ren¬delenmiş soğan, sarımsak, ıslatılıp ufalanmış bayat ekmek içi, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, kimyon, kara¬biber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Harçtan yumurta iriliğinde parçalar koparın. Avucunuzda şekil verip, bir fırın kabına dizin. Domates ve biberleri dörde bölüp köftelerin ara¬larına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kolay patatesle sıcak servis yapın. Fırının kapağını sık sık açmayın.

ÇORBA ÖNERİSİ

Fırında pişirdiğiniz köfteyi, Mercimek çorbasıyla servis edebilirsiniz. Yoğurt ve salata ek olarak sofraya konulabilir.