Kedilerin önlerindeki mamayı neden aniden bıraktığı ortaya çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, kedilerin heyecanla bekledikleri mamalarını yerken bir anda bırakmalarının nedenini ortaya koydu.

Science Alert’ta yer alan makale, kedilerin yemek yemeye başladıklarında aniden durmalarının sebebinin çoğu zaman doymaları değil, sıkılmaları olabileceğini gösterdi.

Japonya’da bulunan Iwate Üniversitesi’nden araştırmacılar, yayımladıkları makalede “Kediler çoğu zaman, aç kalmış olsalar bile bir öğünü bitirmeden yemeyi bırakır. Ancak kısa bir aranın ardından aynı yemeği hemen yeniden yemeye başlarlar. Bu durum, öğünün sona ermesinin yalnızca gastrointestinal toklukla tam olarak açıklanamayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kedilerin yemeği aniden bırakmasının gizemini çözmek isteyen araştırmacılar kısırlaştırılmamış 12 sağlıklı, ev kedisini çalışmaya dahil etti ve kontrollü bir beslenme programına aldı.

BESLENME TESTİ YAPILDI

Araştırma kapsamında önce temel bir beslenme testi yapıldı. Kediler 16 saat aç bırakıldıktan sonra önlerine 20 gram kuru mama konuldu. Bu denemenin 10 tekrarında yalnızca dört kedi verilen mamanın tamamını 10 dakika içinde yedi.

Bu da aç bırakılmış kedilerin bile porsiyonlarının yalnızca yaklaşık üçte birini yedikten sonra kendi isteğiyle yemeyi bıraktığını ortaya koydu.

AYNI MAMA TEKRARLANDIĞINDA TÜKETİM AZALIYOR

Ardından bilim insanları bir dizi besleme testi gerçekleştirdi. Her test, 10 dakikalık bir beslenme süresini ve ardından boş bir kapla geçirilen 10 dakikalık bir “dinlenme” aralığını içeren altı döngüden oluşuyordu.

Bilim insanları, kedilere tekrar tekrar aynı mama verildiğinde, mama türünden bağımsız olarak tüketimlerinin giderek azaldığını gözlemledi.

Buna karşılık, kedilere art arda altı farklı mama seçeneği sunulduğunda daha fazla yedikleri görüldü.

Araştırmacılar daha sonra beş ardışık döngü boyunca aynı mama seçeneğini sundu ve altıncı döngüde yeni bir mama tanıttı. Kedilerin tüketimi giderek azaldı. Yeni mama sunulduğunda ise tüketimleri yeniden arttı.

"MAMANIN KOKUSUNA ALIŞTIKÇA BESLENME MOTİVASYONLARI AZALIYOR"

Kedilere aynı mama verildiği halde iki bölmeli bir kap aracılığıyla farklı bir koku sunulduğunda da, mamanın değişmemesine rağmen iştahlarının yeniden arttığı görüldü.

Hayvan davranış bilimcisi Masao Miyazaki, bulgularını şöyle açıkladı:

“Bu bulgular, kedilerin yalnızca tok oldukları için yemeyi bırakmadığını gösteriyor. Bunun yerine, mamanın kokusuna alıştıkça beslenme motivasyonları azalıyor ve yeni bir koku sunulduğunda yeniden artabiliyor. Duyusal yenilik, özellikle kokuya bağlı yenilik, kedilerde beslenme motivasyonunu yeniden harekete geçirebilir.”