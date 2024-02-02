Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:13

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:13

Bir kediniz varsa, ister belirli bir miyavlama ister yavaş göz kırpma olsun, evcil hayvanınızla ortak bir dil geliştirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Kendini ifade etme konusunda usta olan kedilerin duygularını ve davranışlarını daha iyi bir şekilde anlamak istiyorsanız onlara has olan bazı sırları bilmeniz gerekmektedir. Peki, kediniz mutlu olduğunu nasıl anlatır? İşte kedi dilini anlamanın sırları...

KEDİLER MUTLU OLUNCA NE YAPAR?

Kediler mutlu olduklarında çeşitli davranışlar sergiler. Mutlu bir kedi genellikle yumuşak ve rahat bir pozisyonda uyur, gözleri yarı kapalıdır ve huzurlu bir ifadeyle bakar. Kuyruğu dik ve sallanmıyorsa, bu da keyifli olduğunu gösterebilir.

KEDİLERİN MUTLU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Mutlu bir kedi genellikle rahat bir duruş sergiler, gözleri yarı kapalı, kulakları ileri doğru ve kuyruğu dik durur. Oyun oynamaya istekli olur, sahibine yaklaşır ve sevgi gösterilerinde bulunur. Yemek yemekte istekli ve iştahlı olması, mırıldanma veya öpücük sesleri çıkarması da mutluluğun göstergelerindendir. Ancak her kedi farklıdır, bu nedenle kedinizin normal davranışlarına dikkat etmek önemlidir.

KEDİLERİN MUTLU OLDUĞUNU ANLAYABİLECEĞİNİZ İŞARETLER NELERDİR?

1. Kuyruk Hareketleri

Kediler, kuyruklarını çeşitli şekillerde kullanarak duygularını ifade ederler. Mutlu bir kedi, gevşek bir kuyruk şekli sergilerken, kuyruğunu sallayan veya yukarı doğru kıvıran bir kedi endişeli veya korkmuş olabilir.

2. Vücut Dili

Kedilerin vücut dili de duygularını ifade etmelerinde önemli bir role sahiptir. Mutlu bir kedi, genellikle rahat bir şekilde yatar ve kulakları da rahat bir şekilde olur. Korkmuş bir kedi ise kulaklarını geriye doğru çeker ve vücudunu küçültür.

3. Yeme ve İçme Alışkanlıkları

Kedilerin yeme ve içme alışkanlıkları da mutluluklarını gösteren işaretler arasında yer alır. Mutlu bir kedi, düzenli olarak yemek yiyip su içerken, endişeli bir kedi iştahını kaybedebilir.

4. Oyuncaklar

Kedilerin mutluluğu için sevgi dolu oyuncaklar sağlamak da önemlidir. Kediler, oyuncaklarla oynayarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kalırlar. Bu da onların mutluluğunu artırabilir.

5. İlgi

Kediniz için sevgi dolu bir ilgi göstermek, onların mutluluğu için en önemli unsurlardan biridir. Kedinize sık sık sevgi dolu dokunuşlar, okşamalar ve ilgi göstererek, onları sevdiğinizi hissettirebilirsiniz. Bu da kedinizin mutlu ve güvende hissetmesini sağlar.

KEDİLER NELERDEN HOŞLANIR?

1. Saatlerce Uyumak

Yavru kedi veya yetişkin kedi fark etmeksizin, kediler saatlerce uyumaktan çok hoşlanırlar. Uyku kedilerin en doğal dinlenme şekli olduğu için uyuyarak o günün yorgunluğunu üstlerinden atarlar. Hele ki kedinizin rahat ve yumuşak bir yatağı varsa, bütün gün içinde tepinerek uyumaktan çok hoşlanabilir.

2. Cam Kenarında Oturup Dışarıyı İzlemek

Kedilerin en çok hoşlandığı aktivite, kesinlikle cam kenarında oturup dışarıyı izlemektir. Gün içerisinde kediniz cam kenarına gidiyor ve orada saatlerce oturuyorsa, yanına giderek hiç keyfini bozmayın. Orada oturarak dışarıyı izlemek onların çok hoşuna gidiyor.

3. Yüksek Yerlere Çıkmak

Kediler yüksek yerlere çıkarak orada durmayı ve aşağı izlemekten çok hoşlanırlar. Kedinizi evde bulamıyorsanız, kafanızı kaldırıp eşyaların üzerine bakmanızı öneririz. Kapının üstüne çıkmayı ve kapı hareket edince dengede kalmaya çabalaması bile onların çok hoşuna gider.

4. Bardaktan veya Musluktan Su İçmek

Kediler ona ait olan kaptan su içmek yerine, daha farklı yerlerden su içmekten hoşlanırlar. Kedinizin su kabını doldurduğunuzda, oradan içmek yerine evi dolaşarak “başka nereden su bulurum acaba?” dermiş gibi su aramaya başlar. Masanın üzerinde dolu bardak gördüğü zaman hemen yanına gider ve içerisine patisini sokarak su içmeye başlar.

5. Güneş Vuran Bölgelerde Durmak

Kediler güneş vuran bölgelerde kendini yalamaktan çok hoşlanırlar. Kediler doğaları gereği sıcaklığı sevdiği için güneşin sıcaklık kaynağı olduğunu düşünerek, hep güneş vuran bölgeleri tercih ederler. Genellikle karanlık ortamlara gitmek yerine, güneşli yerlere gidip tepinmekten çok hoşlanırlar.

6. Sahibiyle Beraber Oyun Oynamak

Kedilerin ikinci adı “oyun” diyebiliriz. Oyun oynamaktan o kadar hoşlanırlar ki, bütün gün sadece oyun oynayabilirler. Tek başına oyun oynamak yerine, sahibinin de onunla oynamasını tercih eder ve oyuna dahil etmek için elinden geleni yapar. Sahibinin yanına giderek ona sırnaşır ve oyun oynamak için hareketi geçirmeye çalışır. Kediler genellikle kovalanmaktan hoşlanır, hatta bir süre sonra kediniz sizi kovalamaya başlar. Küçük toplar, renkli ve dikkat çekici ipler, kağıt parçaları ve poşetlerle oyun oynamaktan çok hoşlanırlar.

7. Taze Mama Yemek

Kediler midelerine çok düşkündür ve yemek yemekten çok hoşlanırlar. Mamalarının lezzetli ve taze olmasına çok dikkat eder ve eğer istediği gibi değilse bu durum onun hiç hoşuna gitmez. O yüzden mamasının taze olup olmadığına fazlasıyla dikkat etmeniz gerekir.

8. Kediniz İstediği Zaman Onu Sevmek

Kedi sahipleri, kedilerine sevmeye gittiğinde bu durumdan pek hoşnut olmadıklarını söylerler. Gerçekten de hoşnut olmazlar; çünkü siz istediğiniz zaman değil, o istediği zaman kendini sevdirmek onun hoşuna gider.

9. Kendilerini İştahla Yalamak

Kediler her ne kadar kendilerini temizlemek için yalasalar da, bu durum onların çok hoşuna gidiyor. Özellikle kedinizi sevdikten sonra sizin sevdiğiniz bölgeleri yalar ve kendini iyice temizler. Kendini temiz hissettiği için çok hoşuna gider ve rahatlar.