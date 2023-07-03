Onu ilk kez böyle göreceksiniz: Ali Sunal'dan duygulandıran 'Kemal Sunal' paylaşımı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:15

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:15

“Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı” ve “Kapıcılar Kralı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.

ALİ SUNAL: ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ

Bugüne özel paylaşım yapan isimlerden biri de, usta sanatçının oğlu Ali Sunal oldu.

Ali Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosya l medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"23 yıl… şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bi kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"