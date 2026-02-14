Kenan Doğulu'dan romantik '14 Şubat' paylaşımı: Beren Saat'e aşkını bir kez daha ilan etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 13:54:00
Haber Merkezi
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'dan, romantik bir paylaşım geldi. Eşi Beren Saat ile 2 fotoğrafını paylaşan Doğulu'nun yazdığı mesaj sosyal medyada gündem oldu.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü simaları, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu oldu.

KENAN DOĞULU'DAN BEREN SAAT'E ROMANTİK SÖZLER

Ünlü şarkıcı, eşi Beren Saat ile romantik pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Doğulu, eşini etiketlediği fotoğraflara, "Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin" notunu düştü.

Ünlü ismin söz konusu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

