Kenan Doğulu'dan romantik '14 Şubat' paylaşımı: Beren Saat'e aşkını bir kez daha ilan etti!

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü simaları, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu oldu.

KENAN DOĞULU'DAN BEREN SAAT'E ROMANTİK SÖZLER

Ünlü şarkıcı, eşi Beren Saat ile romantik pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Doğulu, eşini etiketlediği fotoğraflara, "Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin" notunu düştü.

Ünlü ismin söz konusu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.