Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le ilgili konuştu: 'Karşılaştığımız an dünya durdu'

Oyuncu Beren Saat ile 2014 yılından bu yana evli olan Kenan Doğulu, katıldığı programda Saat ile nasıl tanıştığını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:55
Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le ilgili konuştu: 'Karşılaştığımız an dünya durdu'
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Şarkıcı Kenan Doğulu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Kenan doğumu programda Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Kenan Doğulu, "Biz aslında bir partide tanıştık. Ama Yılmaz Erdoğan, Belçim (Bilgin) gibi arkadaşlarımız bizi bir araya getirmeye çalışıyordu. Karşılaştığımız an dünya durdu benim için. Aşıklık sistemim çöktü, kitlendim. O tanışmanın üzerinden 12 yıl geçti. Öncesinde 2 senelik beraberlik, 10 yıldır da evliyiz" dedi.

İlişkilerinin nasıl gittiğini anlatan Doğulu "Çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Artık bazı şeyleri geçtik. Birbirimizi anlıyoruz, sahip çıkıyoruz. En iyi arkadaşım oldu. İlişkimiz her an aşık seviyesinde, onu öyle tutabilmek de çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ile Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlendi. 


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