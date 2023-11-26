Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan 'aldatma' iddialarına fotoğraflı yanıt
İmirzalıoğlu çifti ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift ihanet iddiasını katıldıkları kutlamada yalanladı.
Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan "Kenan
İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası" gündem oldu. Paylaşımda
"Selena aldatıldın haber doğru" yazan iddianın sahibi hesap
"Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını
yaptı.
ÜNLÜ ÇİFTTEN MUTLULUK POZU
Ünlü çift ise bu gece 28 Kasım'da 32. yaşına girecek olan
popçu Edis’in erken doğum günü kutlamasına katıldı.
Kutlamada Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutluluklarıyla
dikkat çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı eğlenceye ünlü akını
yaşandı. Birçok ünlü isim Edis'in doğum günü kutlamasına katıldı.
AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.
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