Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez göreceğiniz anlar: Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı 'alnından' öptü

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarılarak alnından öptü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:36
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez göreceğiniz anlar: Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı 'alnından' öptü
Abone Ol google-news

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı.

İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

MİLYONLUK SORUYA GELDİ

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi. 

İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

"HARİKASIN"

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.


Player Alanı
Kim Milyoner Olmak İster Milyoner Kenan İmirzalıoğlu

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Seyirciler bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
Milyoner Baba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Milyoner Baba filmi nerede çekildi?

Milyoner Baba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Milyoner Baba filmi nerede çekildi?
Milyoner bankacı, evlilik teklifi töreninde nişanlısını aldatmakla suçladı

Milyoner bankacı, evlilik teklifi töreninde nişanlısını aldatmakla suçladı

En Çok Okunan Haberler