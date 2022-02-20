Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı

20 Şubat 2022 Pazar, 10:05

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası 8 yıldır komada.

Uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı katıldığı bir programda açıkladı.

"BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"

Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."