8 yıldır komadaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı

27 Aralık 2022 Salı, 08:55

8 yıldır ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkındaki son bilgiyi arkadaşı Ozan Zeybek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Kenan Işık bıraktığınız gibi” dedi. Zeybek, sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını söyledi.

Zeybek, Işık'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi."