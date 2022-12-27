8 yıldır komadaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek, sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
8 yıldır ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkındaki son bilgiyi arkadaşı Ozan Zeybek verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Kenan Işık bıraktığınız gibi” dedi. Zeybek, sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını söyledi.
Zeybek, Işık'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi."
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