Selçuk Yöntem'den 'Kenan Işık' açıklaması
Oyuncu Selçuk Yöntem, katıldığı bir programda uzun yıllardır komada olan meslektaşı Kenan Işık ile ilgili konuştu. Kim Milyoner Olmak İster'i başarıyla sunan Yöntem, "Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" itirafında bulundu. Usta oyuncu, Işık'ın sağlık durumuna da değindi.
Selçuk Yöntem, TRT Haber'de ekranlara gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk oldu. Yöntem, katıldığı programda, 2014 yılından beri komada olan meslektaşı Kenan Işık hakkında konuştu.
68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.
"'ONDAN BAŞKASI SUNAMAZ' DİYORDUM"
"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık’tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Selçuk Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU
Ünlü isim, “Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.
İlgili Haberler
- Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama
- Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
Video Haberler
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
En Çok Okunan Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza
- Kim Jong Un'dan gerilimi artıracak sözler
- Saha savaş alanına döndü
- Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı?
- Selçuk Yöntem'den 'Kenan Işık' açıklaması
- 'Suudiler tehdit etti'
- Alışverişten dönen Bulgarlar araç kuyruğu oluşturdu
- Çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı
- Petrol fiyatlarında dalgalanma
- O müdürle ilgili çarpıcı gerçek: Yıl 2013...