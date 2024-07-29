Kenan Işık'ın Ulaş Bardakçı anısı yeniden gündem oldu: 'Ulaş deyince birden duruyorum'
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. ‘Kim Milyoner Olmak İster’de sunuculuk yapan Kenan Işık'ın 68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı'yı andığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Usta oyuncuve sunucu Kenan Işık 10 yıl süren komanın ardından 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın ölümü sonrası birçok kişi geçmişte yer alan programdan kesitler paylaştı. Sosyal medyada bir yarışmacının isminin 'Ulaş' olduğunu öğrenen Işık'ın 68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ile ilgili anısını anlattığı bölüm gündem oldu.
Işık, Bardakçı'yla ilgili 'Ulaş deyince birden duruyorum. Ulaş benim sınıf arkadaşımdı. 68 kuşağından. İki sıra önümde otururdu. Hep o aklıma gelir. Vuruldu. Biliyorsunuz Ulaş Bardakçı. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde' ifadelerini kullanmıştı.
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