Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:04

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:04

2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti. Peki, Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık neden öldü?

KENAN IŞIK KİMDİR?

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy gösterdi. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yaptı, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etti

KENAN IŞIK'A NE OLDU?

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ?

Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık 29 Temmuz’da hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve yatağa bağımlı şekilde yaşamına devam eden Işık yaşamını yitirdi.