Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:16

İngiltere'nin güney doğusundaki Hampshire'da yaşayan 34 yaşındaki Harry Matadeen, 2016 yılından bu yana tam 7 senedir kendi idranını içiyor.

"İdrar terapisi" adını verdiği bu faaliyetin zihinsel sağlığı üzerinde derin bir etkisi olduğunu öne süren Matadeen, depresyonla mücadelesi sırasında bu yolu seçtiğini belirtiyor.

Harry, günde 200 ml. idrar içmenin daha iyi hissetmesini sağladığını ve idrarı derisine sürmenin de görünüşünü "iyileştirdiğini” iddia ediyor. Matadeen’e göre bu pratik aynı zamanda “ebedi gençliğin" de sırrı. Ancak uzmanlar onunla aynı görüşte değil...

Matadeen tarafından içilmek üzere doldurulmuş idrarla dolu kavanozlar

DOKTORLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

Daily Mail'e göre doktorlar, idrar içmenin herhangi bir faydası olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylüyor. Eski Mısır'da ortaya çıktığı düşünülen bu uygulamanın dehidrasyonu hızlandırdığı ve içicileri bakterilere maruz bıraktığın altı çiziliyor.

Matadeen'in idrar içmeye başlamadan önceki (solda) ve sonraki (sağda) halleri

Harry'nin sözde "idrar terapisi" üzerine görüşleri sorulan Doktor Jeff Foster, “Kendi idrarınızı (veya başka birinin idrarını) içmenin veya vücudunuza sürmenin bilinen hiçbir sağlıklı tarafı yoktur. Hatta bakteri bulaştırma ihtimali de vardır” diyor.

Matadeen'in idrarla dolu kavanozları

İDRAR İÇMENİN ZARARLARI

STERİL Mİ?

Tek kelimeyle, hayır. İdrarın steril olduğu efsanesi oldukça yaygın olmasına karşın bunu destekleyen tutarlı bilimsel kanıtlar yok. Yakın tarihli araştırmalar, idrarın yutulması veya bir yara yoluyla kan dolaşımına girmesi halinde zararlı olabilecek bakteriler içerdiğini gösteriyor.

BAKTERİLER

Vücudumuz birçok farklı sağlıklı bakteri kolonisine ev sahipliği yapar. İdrar yolumuz da farklı bakteri türleri içerir. Bunlar kontrolden çıkmadıkça zararsızdır. İdrar, idrar yolundan geçtiğinde, bakterilerle kontamine olur. Kendinize veya bir başkasına ait idrarı içmek, gastrointestinal sorunlara veya başka enfeksiyonlara neden olabilecek bakterilerin sisteminize girmesine yol açar.

TOKSİNLER

İdrar, kan dolaşımınızdan filtrelenmiş atık ürünler içerir. Toksin olarak adlandırılan bu atık ürünler oldukça konsantredirler ve vücudunuz da bunlardan kurtulmaya çalışır, çünkü vücutta kaldıkları takdirde vücuda zarar verirler. İdrar içmek, konsantre atık ürünleri sisteminize yeniden sokar. Bu da böbrekleri onları tekrar filtrelemeye zorlayarak risk oluşturur.