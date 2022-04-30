Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
Kendi idrarını içen ve bu tuhaf deneyimi Instagram hesabından paylaşan Harry Matadeen, idrar içmenin 'ebedi gençliğin sırrı' olduğunu öne sürüyor. Uzmanlar Matadeen ile aynı görüşte değil.
İngiltere'nin güney doğusundaki Hampshire'da yaşayan 34 yaşındaki Harry Matadeen, 2016 yılından bu yana tam 7 senedir kendi idranını içiyor.
"İdrar terapisi" adını verdiği bu faaliyetin zihinsel sağlığı üzerinde derin bir etkisi olduğunu öne süren Matadeen, depresyonla mücadelesi sırasında bu yolu seçtiğini belirtiyor.
Harry, günde 200 ml. idrar içmenin daha iyi hissetmesini sağladığını ve idrarı derisine sürmenin de görünüşünü "iyileştirdiğini” iddia ediyor. Matadeen’e göre bu pratik aynı zamanda “ebedi gençliğin" de sırrı. Ancak uzmanlar onunla aynı görüşte değil...
Matadeen tarafından içilmek üzere doldurulmuş idrarla dolu kavanozlar
DOKTORLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL
Daily Mail'e göre doktorlar, idrar içmenin herhangi bir faydası olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylüyor. Eski Mısır'da ortaya çıktığı düşünülen bu uygulamanın dehidrasyonu hızlandırdığı ve içicileri bakterilere maruz bıraktığın altı çiziliyor.
Matadeen'in idrar içmeye başlamadan önceki (solda) ve sonraki (sağda) halleri
Harry'nin sözde "idrar terapisi" üzerine görüşleri sorulan Doktor Jeff Foster, “Kendi idrarınızı (veya başka birinin idrarını) içmenin veya vücudunuza sürmenin bilinen hiçbir sağlıklı tarafı yoktur. Hatta bakteri bulaştırma ihtimali de vardır” diyor.
Matadeen'in idrarla dolu kavanozları
İDRAR İÇMENİN ZARARLARI
STERİL Mİ?
Tek kelimeyle, hayır. İdrarın steril olduğu efsanesi oldukça yaygın olmasına karşın bunu destekleyen tutarlı bilimsel kanıtlar yok. Yakın tarihli araştırmalar, idrarın yutulması veya bir yara yoluyla kan dolaşımına girmesi halinde zararlı olabilecek bakteriler içerdiğini gösteriyor.
BAKTERİLER
Vücudumuz birçok farklı sağlıklı bakteri kolonisine ev sahipliği yapar. İdrar yolumuz da farklı bakteri türleri içerir. Bunlar kontrolden çıkmadıkça zararsızdır. İdrar, idrar yolundan geçtiğinde, bakterilerle kontamine olur. Kendinize veya bir başkasına ait idrarı içmek, gastrointestinal sorunlara veya başka enfeksiyonlara neden olabilecek bakterilerin sisteminize girmesine yol açar.
TOKSİNLER
İdrar, kan dolaşımınızdan filtrelenmiş atık ürünler içerir. Toksin olarak adlandırılan bu atık ürünler oldukça konsantredirler ve vücudunuz da bunlardan kurtulmaya çalışır, çünkü vücutta kaldıkları takdirde vücuda zarar verirler. İdrar içmek, konsantre atık ürünleri sisteminize yeniden sokar. Bu da böbrekleri onları tekrar filtrelemeye zorlayarak risk oluşturur.
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