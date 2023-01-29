Kendi karavanını yapma hayaliyle başladı, 'karavan üreticisi' oldu

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 07:00

Ayhan Çevik, 2020'de Jandarma'daki görevinden emekli olduktan sonra eşiyle baba ocağı Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kale köyüne yerleşti. Kendisi için bir karavan yapmaya karar veren Çevik, önce maketini hazırlayıp ardından evinin önündeki alanda çalışmaya başladı.

2 YILDA 6 KARAVAN YAPTI

Çevik, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu tamamladığı karavanı, çok beğenip satın almak isteyen bir arkadaşına sattı.

Talep üzerine yeni karavanlar üreten Çevik, iki yılda bir araçla çekilerek istenilen yere götürülebilen 6 karavan yaptı. Çevik'in gemi görünümünde yaptığı son karavan ise takılan motorla suda da kullanılabiliyor.

Karavan yapma serüvenini anlatan Çevik, köye yerleştiğinde uğraş aradığını, bir süre sonra hayalini kurduğu karavanı yapmaya başladığını söyledi.

"YAPTIĞIM KARAVANLAR TERASLI, AYNI EV ÖZELLİĞİNDE"

Ticari anlamda beklentisi bulunmadığını ancak ilk karavanı talep olunca sattığını belirten Çevik, "Karavanı alan kişinin arkadaşları da istediklerini söyledi. Böylece karavancılık hayalim gerçekleşmiş oldu" dedi.

Meslek lisesi mobilya dekorasyon bölümü mezunu olduğunu, bundan dolayı bu işlere el yatkınlığı bulunduğunu anlatan Çevik, "İlk karavanım farklı bir şey olsun istiyordum. Yaptığım karavanlar teraslı, aynı ev özelliğinde. Gezme hayaliyle oluşan bir durumdu" ifadesini kullandı.

Çevik, karavan için şasiyi bir fabrikadan aldığını, üzerindeki işlemleri ise tamamen kendisinin yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ana şasi, trafiğe çıkabilir belgelidir. Sonraki emek tamamen benim. Şasinin ve yan profillerin çıkmasını müteakip sacla kaplama yapıyoruz. İçine de yalıtım köpüğü sıkıyoruz. Bu, karavanımızın ılık olmasını sağlayan bir özellik. Daha sonra üzerini plastik laminantla kaplıyoruz, iç dizaynı yapıyoruz."

"KARAVANIN TERASINA ÇIKIP DENİZE BAKARAK ÇAY İÇEBİLİRSİNİZ"

Karavanın teras kısmına içeriden çıkmayı tasarladığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

"Önceki modellerimizde dıştan çıkmalı yapmıştık. Bu model yüzdüğü için olabildiğince içeride hareket etmeyi özgür kıldık. Karavan yaşamı hoş gibi gözükse de uzun süreli durumlarda dar alanda yaşamak sıkıntıya sebep olabiliyor. Bunu eğlenceye dönüştürme çabasına gittim. Sahile çektiğinizde boğucu bir karavan içinden ziyade ev havasına dönüşmüş olacak. Karavanın terasına çıkıp denize bakarak çay içebilirsiniz."

Teraslı karavan bugüne kadar hiç görmediğini vurgulayan Çevik, "Teraslı ve yüzme özellikli karavanlarımızı dünya markası haline getirmek, ülkemize kazandırmak isteyen yatırımcı arkadaşlarımız varsa Ilgaz'da kurulacak daha modern atölye ile bunu yapabileceğimize gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.