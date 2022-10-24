A101 şimdi de karavan satıyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:25

A101 son dönemde sattığı ilginç ürünler ile gündeme geliyor. İlk olarak ufak teknolojik cihazları kataloğa ekleyerek işe başlayan şirket ardından akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi ürünlerle devam etti. Son olarak ise 2 ay arayla 2 farklı fiber tekne getirdi. Müşterileri şaşırtmaya devam eden A101 bu hafta da Erba marka çekme karavan satıyor.

Bugün A101 tarafından paylaşılan 27 Ekim kataloğu içerisinde 3.40 metrelik Erba marka çekme karavan da yer aldı. Shift Delete'in inceleme haberine göre, 89 bin 999 TL’lik fiyata sahip olan bu aracı taksit seçeneği ile alırsanız 93 bin 599 TL’ye geliyor.

A101 tarafından satılan Erba 3.40 çekme karavan özellikleri: