A101 şimdi de karavan satıyor
Daha önce tekne satışı ile gündeme gelen A101 bu sefer de 3.40 metrelik çekme karavan satıyor.
A101 son dönemde sattığı ilginç ürünler ile gündeme geliyor. İlk olarak ufak teknolojik cihazları kataloğa ekleyerek işe başlayan şirket ardından akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi ürünlerle devam etti. Son olarak ise 2 ay arayla 2 farklı fiber tekne getirdi. Müşterileri şaşırtmaya devam eden A101 bu hafta da Erba marka çekme karavan satıyor.
Bugün A101 tarafından paylaşılan 27 Ekim kataloğu içerisinde 3.40 metrelik Erba marka çekme karavan da yer aldı. Shift Delete'in inceleme haberine göre, 89 bin 999 TL’lik fiyata sahip olan bu aracı taksit seçeneği ile alırsanız 93 bin 599 TL’ye geliyor.
A101 tarafından satılan Erba 3.40 çekme karavan özellikleri:
- 750 kg altında olup 01 onay belgelidir.
- Knot muadili dingil, komple çek grubu joker tekerlekler ve köşe ayakları (Alman malı)
- Şasi Türkiye’de kullanıma uygun, takviyeli garantili daldırma galvanizden imal edilmiştir.
- Yan duvarlar ve tavan -30mm kalınlığında, çelik ve ahşap iskeletli iç ve dış yüzeyi yekpare H glos gofrajlı fiberglas dolgulu
- Yalıtım malzemesi olarak 30 dansite XPS ile hidrolik presli
- Aydınlatma ve su tesisatı için 60 amper yaşam aküsü, şarj aleti, sigorta, voltmetre, USB şarj panosu 220 volt şebeke elektriği girişi monteli
- Duş bölümünde portatif kimyasal WC
- 220 volt büro tipi buzdolabı, yekpare karavan tipi krom eviye musluk sistemleri
- 190×180 cm ölçülerinde masalı oturma grubu olan yatak
- Pencereler karavan tipi yukarı açılır, storlu ve sineklikli
- Cam kapılı, çöp kovalı, stor sineklikli
- 12 volt LED aydınlatma
- 60 litre su deposu ve 12 volt hidrofor
- Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı
- 2 yıl garanti
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