Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:14

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:14

Murt meyvesi, ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen, doğanın bizlere sunduğu şifa dolu bir hediyedir. Görünüşte mütevazı olan bu meyve, içerdiği zengin vitamin ve mineral deposuyla sağlık açısından büyük faydalar sunar.

Murt Meyvesi Nedir?

Murt meyvesi, mersin ağacının meyvesidir. Kimi yörelerde "hambeles" ya da "mersin" olarak da bilinir. Ufak yapısı, maviye çalan mor rengi ve kendine has aromatik tadıyla dikkat çeker. Özellikle sonbahar aylarında olgunlaşan murt meyvesi, hem taze olarak tüketilir hem de kurutularak çay, reçel ya da şurup yapımında kullanılır.

Murt Meyvesinin Faydaları

Bağışıklığı Güçlendirir: C vitamini açısından zengin olan murt, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sindirim Sistemine Dost: Lifli yapısıyla bağırsakları çalıştırır, hazmı kolaylaştırır ve mide sağlığını destekler.

Antioksidan Deposu: Vücudu serbest radikallerden arındırarak hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Solunum Yollarına İyi Gelir: Murt çayı, bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarında yatıştırıcı bir etki gösterir.

Cilt ve Saç Sağlığı: Murt meyvesi, cildin nem dengesini korur ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Nasıl Tüketilir?

Taze Meyve: Kahvaltılarda ya da ara öğünlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Çay: Kurutulmuş murt meyvesiyle hazırlanan çay, vücudu rahatlatır ve toksinlerden arındırır.

Reçel ve Şurup: Tatlı bir seçenek arayanlar için reçel veya şurup olarak kullanılabilir.

Toz Halinde: Kurutulup öğütülerek baharat olarak yemeklere eklenebilir.