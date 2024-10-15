Kendisinden 48 yaş büyük eşiyle gündem olmuştu... Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu söyledi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:22

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:22

Bir dönem "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce Amerika'ya yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Şimdi ise Amerika'da rehin tutulduğunu ve kimlik belgelerinin çalındığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu.

Diyarbakır doğumlu olan Miraloğlu, açıklamasında uzun yıllardır tiyatro, sinema ve dizi alanında emek verdiğini belirtti. "Başrolünü oynadığım dizi ve sinema karakteri, 13 ülkede milyonlar tarafından izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum," diyen oyuncu, yaptığı açıklamanın nedenini "tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için" olarak ifade etti.

Miraloğlu, amacının videolarının İngilizce altyazı ile birlikte Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılması olduğunu vurguladı. Yardım talep eden Miraloğlu'nun açıklaması şu şekilde:



"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum."



Miraloğlu, bir döneme damga vuran 'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini olarak akıllarda yer etmişti.

