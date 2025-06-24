Sıcak havaların başlamasıyla birlikte doğa yürüyüşleri, piknikler ve kamp aktiviteleri artar. Ancak bu keyifli zamanlar, kene ısırması gibi ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Peki, Kene ısırması belirtileri nelerdir? Kene ısırığı nasıl olur? Kene ısırığı nasıl anlaşılır?

KENE ISIRIĞI NASIL OLUR?

Kene, genellikle çimenlik, ormanlık veya nemli alanlarda yaşayan küçük parazit canlılardır. Deriye tutunduklarında genellikle ağrı yapmazlar ve bu yüzden fark edilmeleri zordur.

Cilde tutunan kene, baş kısmını deri altına geçirerek kan emer. Bu işlem sırasında salgıladığı madde sayesinde ısırılan kişi çoğunlukla hiçbir şey hissetmez.





KENE ISIRMASININ BELİRTİLERİ

Kene görülmesi veya deriye yapışmış bir parazit

Kene vücutta hâlâ varsa, genellikle siyah veya kahverengi bir nokta gibi görünür.

Bacak, kol, ense, bel, kulak arkası gibi bölgelerde bulunabilir.

Isırılan bölgede kızarıklık ve şişlik

Hafif kaşıntılı ya da kaşıntısız olabilir.

Çapı zamanla büyüyen yuvarlak kızarıklık (özellikle Lyme hastalığında) dikkat çekicidir.

Ateş ve halsizlik (genellikle 3–7 gün sonra)

Kene ısırmasıyla bulaşan virüs veya bakteriler, sistemik enfeksiyonlara yol açabilir.

Ani başlayan yüksek ateş, titreme ve terleme görülebilir.

Kas ağrısı ve baş ağrısı

Yaygın kas ağrıları, bitkinlik ve şiddetli baş ağrısı eşlik edebilir.

Bulantı, kusma, ishal

Özellikle enfeksiyon kapılması durumunda sindirim sistemi semptomları gelişebilir.

Kanama eğilimi (KKKA durumunda)

Burun ve diş eti kanamaları, idrarda kan görülmesi ciddi uyarı işaretlerindendir.

KENE ISIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kene ısırığı genellikle acı vermez, bu nedenle kişi fark etmeden saatlerce hatta günlerce kene taşıyabilir.

Aynada vücut kontrolü yaparken koyu renkli, hareketsiz bir cisim görülmesi fark edilmesini sağlar.

Isırık sonrası oluşan belirgin kızarıklık, yuvarlak iz veya büyüyen leke dikkatle izlenmelidir.

Her kene ısırığı hastalık bulaştırmaz; ancak semptom gelişirse acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.