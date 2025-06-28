Kentin geçim kaynağı: Dekar başına 10 ton rekolte!

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle kentte yaygınaşan karpuz üretimi, çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Geçen yıl dekarda 6-7 ton verim alınan karpuzun, bu yıl hasadına başlandı. Kentte 1000 dekar alanda üretilen karpuzdan, bu yıl bazı tarlalarda dekarda 10 tonun üzerinde verim alındı.

Toplamda 10 bin tonun üzerinde rekolte hedeflenen kentte üretilen karpuzlar, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, kentte birçok meyve ve sebze türünün yetiştiğini söyledi.

Kentte 1000 dekarın üzerinde alanda karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Tingiş, "İlimizde 10 bin tonun üzerinde karpuz rekoltesi beklemekteyiz. Bu yıl mevsimin iyi gitmesinden dolayı tozlaşma ve döllemeler çok iyi oldu. Şu an 1 dekarlık alandan 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık. Üreticilerimiz mutlu, kazanıyorlar, ürettiklerinin değerini alıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.