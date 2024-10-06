Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Gupse Özay yeni Netflix dizisinde buluştu!

Gupse Özay senaristliğini üstlendiği "Platonik" isimli Netflix dizisinde Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacak...

Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Gupse Özay yeni Netflix dizisinde buluştu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 22:44

Geçen sene izleyicisi ile Lohusa filminde Burcu karakteriyle buluşan Gupse Özay, yeni Netflix dizisi Platonik'in senaristliğini üstlenecek. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in de başrolde yer aldığı filmde Karayel ve Özay, Gülten ve Nedret isimli iki kardeşi canlandıracak.

Önümüzdeki yıl Netflix'teki yerini almasını planlanan dizinin okuma provaları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Dizinin çekimlerinin ise pazartesi günü başlaması planlanıyor.

Dizide ayrıca Uğur Demirpehlivan, Feri Baycu Güler, Ali İpin, Pınar Çağlar Gençtürk, Ülkü Duru, Mehmet Özgür ve Ayşima Ateşeduran gibi isimler yer alacak.

 


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