Can Yılmaz'dan 'seçim' tahmini: O ismi sık görmeye başladığımıza göre...

08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" açıklaması ile uzun süre gündemden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, son olarak yeni bir açıklama ile gündeme geldi.

Yavuz, bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenlere ‘sevap yazıldığını’ öne sürdü.

AKP’li yönetici, şöyle konuştu:

"20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Dolayısıyla böyle bir yiğit başımızda bulunuyor, bu güzelliklere vesile oluyor, sevap hanesine güzel şeyler yazıyor. Biz de oylarımızla Tayyip beye destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor."

Yavuz'un sözleri sosyal medyada tepki toplarken, bu açıklamalara bir eleştiri de Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki sözleri ile gündem olan Yavuz üzerinden şu tespitte bulundu:

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Ali İhsan Yavuz’u çoğunlukla seçime yakın zamanlarda ve seçim sürecinde görüyoruz ve duyuyoruz. Bu düz mantıkla, bu aralar adını çok sık duyuyor ve fotoğrafını her yerde görüyorsak, yakınlarda bir seçim olacak diyebilir miyiz?"