Kerem Bürsin'den yeni bir film geliyor: Partneri belli oldu
Önceki yıl Ay Yapım’la anlaşan Kerem Bürsin yeni sinema filminin çekimlerine hazırlanıyor. Bürsin'in partnerinin Devrim Özkan olacağı açıklandı.
Son olarak Malaga Film Festivali’nde İspanyol hayranları tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılanan Kerem Bürsin merakla beklenen yeni projesi "Mavi Mağara" filminin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ay sonunda sete çıkması planlanan filmde Bürsin’in partneri için Devrim Özkan’a teklif gitmişti. Son gelen haberlere göre filmin yapım ortağı Ay Yapım’la 4 yıllık anlaşması bulunan Devrim Özkan teklifi kabul etti.
Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin türü aşk ve dram olarak açıklandı. Kerem Bürsin senaryosunu da yazdığı filmin aynı zamanda yapımcı ortaklığını da üstlendi. Yakışıklı oyuncu geçen yıllarda Kemal Çömelek’le Braveborn Film şirketini kurmuştu.
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