Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evleniyor
Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evleniyor. Ünlü caz sanatçısı, yaz aylarında sade bir düğünle nikah masasına oturacaklarını açıkladı.
Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel ile evleneceğini duyurdu.
Snob Magazin’in haberine göre 63 yaşındaki Görsev, “Zeynep Özyılmazel’le nişanlandım. Yazın evleneceğiz. Düğünü Zeynep’e bıraktım, küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” ifadelerini kullandı.
"NECO BEY’LE KONUŞMADIM"
Piyanist, Neco’nun bu konudaki düşüncelerine dair gelen soruya, “Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep’i zaten 20 yıldır tanıyorum. Biliyordur herhalde nişanı... Ben söylemedim” yanıtını verdi.
Daha önce iki kez evlilik yapan Görsev, aralarındaki yaş farkı hakkında ise “Fazla yaş farkı yok. 17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafaya takmıyorum” şeklinde konuştu.
Etiketler: #Kerem Görsev #Zeynep Özyılmazel
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