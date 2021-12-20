Kevin Spacey cinsel saldırı iddialarından sonra ilk kez filmde oynadı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:20

Kendisine yöneltilen şok edici cinsel saldırı iddiaları sebebiyle 2017'den beri ara vermiş olan Kevin Spacey, Quentin Tarantino'nun Django Unchained ve Renny Harlin'in Zor Ölüm 2 gibi filmlerde de rol alan Hollywood sahnesinin emektarlarından yönetmen Franco Nero'nun yeni filmi ile beyaz perdeye geri dönüş yaptı.

FİLMİN KONUSU DİKKAT ÇEKTİ

Nero'nun 5 Ekim'de İtalya'da vizyona giren L'uomo Che Disegno Dio (Tanrıyı Çizen Adam) filminin konusu dikkat çekiyor. Cinsel tacizle suçlanan bir sanatçının hikayesini anlatan filmde Spacey'nin suçlamaları araştıran bir polis dedektifini oynaması şaşırtıyor.

Nero, Spacey ile çalışması hakkında ABC News'e, "Kevin'in filmimde yer almayı kabul etmesinden çok mutluyum. Onu harika bir oyuncu olarak görüyorum ve filme başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Spacey için ilk tartışma olayı, 1995 ve 2013 yılları arasında Londra'daki Old Vic tiyatrosunda onunla birlikte çalışan birkaç erkeğin Spacey'nin sözde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 2017'de gerçekleşmişti. Eski bir Star Trek oyuncusu, aktörü daha 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Sonrasında Spacey, suçlama henüz düşürülmeden 2018'de ABD'de bir gence daha uygunsuz saldırı ile suçlandı.

Spacey, kendisine yöneltilen tüm suçlamalarda sürekli olarak masum olduğunu iddia etti.