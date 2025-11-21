Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden yargılanan ve sonra beraat eden 66 yaşındaki Kevin Spacey, hayatını ve kariyerini eski düzenine henüz oturtamadı. Peki, Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey kaç yaşında, nereli? Kevin Spacey hangi yapımlarda rol aldı?

KEVIN SPACEY KİMDİR?

Kevin Spacey Fowler, teknik yazar olan Thomas Geoffrey Fowler ve sekreter olan Kathleen (Spacey)'in üçüncü çocukları olarak 26 Temmuz 1959 tarihinde South Orange, New Jersey'de doğdu. FOX News tarafından Amerikan Nazi Partisi üyesi olmakla suçlanan babası genellikle işşiz kalırdı, bu durum da ailenin sık sık taşınmasına sebep olurdu. Aile nihayet 1963 yılında Güney Kaliforniya'ya yerleşebilmiştir. Spacey Kaliforniya'da büyümüştür.

KEVIN SPACEY'İN KARİYERİ VE HAYATI

Spacey, Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980'lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990'larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıra dışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol almıştır. Kendi seslendirmesi ile Call Of Duty Advanced Warfare'de Jonathan Irons isimli kötü karakter tarafından canlandırılmıştır.

18 Mart 2011'de, Netflix dizisi House of Cards'da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013'te 65. Primetine Emmy Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri'nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG'ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.

KEVIN SPACEY'E AÇILAN DAVALAR

Spacey, 2017'de cinsel saldırı ve cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı. 29 Ekim 2017'de aktör Anthony Rapp , Spacey'i cinsel tacizle suçlayan ilk kişi oldu. Sonraki haftalarda aktör Roberto Cavazos, film yapımcısı Tony Montana , Richard Dreyfuss'un oğlu Harry ve House of Cards'da çalışan en az sekiz kişi de dahil olmak üzere başka suçlayıcılar da ortaya çıktı. Bu iddiaların ardından Netflix, Spacey ile bağlarını kopardı, Gore Vidal biyografisini rafa kaldırdı ve onu House of Cards'ın son sezonundan çıkardı.

Ridley Scott'ın All the Money in the World (2017) filmindeki J. Paul Getty rolü, Christopher Plummer ile yeniden çekildi . Spacey suçlamaları reddetti ve Rapp'in New York'ta 2022'de açtığı hukuk davasında sorumlu tutulmadı. Londra'da ayrı bir ceza davasında, 2023'te jüri tarafından cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti.

2024 yılında Spacey, kendisine yönelik iddiaların ardından gelir kaybı nedeniyle Baltimore, Maryland'deki evine haciz koymak zorunda kaldı. 025 yılında Spacey, artık evsiz olduğunu ve çeşitli Airbnb'lerde yaşadığını belirtti.