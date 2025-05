Kieran Culkin'in yaşamı merak ediliyor. Yeni Açlık Oyunları filminin kadrosuna dahil olan oyuncunun hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Kieran Culkin kimdir? Kieran Culkin kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

KIERAN CULKIN KİMDİR?

Kieran Kyle Culkin 30 Eylül 1982 tarihinde New York'ta doğdu.

Annesi Patricia Brentrup, babası Broadway tiyatrosunda uzun bir kariyeri olan eski tiyatro oyuncusu Christopher 'Kit' Culkin'dir.

Kieran Culkin'in ilk filmi, kardeşi Macaulay'in başrolde olduğu Evde Tek Başına serisinin ilk filmiydi. Culkin, bu filmde kuzen Fuller McCallister karakterini canlandırdı. Çocuk ve genç karakterleri canlandırarak Home Alone 2: Lost in New York ve Father of the Bride ile bu filmin devamı Father of the Bride Part II filmlerinde oynadı.

KIERAN CULKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1990 - Home Alone - Fuller McCallister

1991 - Only the Lonely - Patrick Muldoon Jr.

1991 - Father of the Bride - Matty Banks

1992 - Home Alone 2: Lost in New York - Fuller McCallister

1993 - Nowhere to Run - Mike 'Mookie' Anderson

1994 - My Summer Story - Ralph 'Ralphie' Parker

1995 - Father of the Bride Part II - Matty Banks

1996 - Amanda - Biddle Farnsworth

1998 - The Mighty - Kevin Dillon

1999 - She's All That - Simon Boggs

1999 - Music of the Heart - Lexi (15 yaşındaki)

1999 - The Cider House Rules - Buster

1999 - The Magical Legend of the Leprechauns - Barney O'Grady

2001 - Go Fish - Andy 'Fish' Troutner

2002 - The Dangerous Lives of Altar Boys - Tim Sullivan

2009 - Lymelife - Jimmy Bartlett

2009 - Margaret - Paul

2009 - Paper Man - Christopher

2009 - Three Stories About Joan

2010 - Scott Pilgrim vs. the World - Wallace Wells

2010 - The Stanford Prison Experiment

2010 - The Other Side - Rupert Pupkin