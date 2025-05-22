Nautilus dizisinin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor. Dizinin senaristliğini James Dormer üstleniyor. Peki, Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim?
NAUTILUS FİLMİNİN KONUSU NE?
Dizi, 19. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi tarafından inşa edilen su altı gemisi Nautilus'u ele geçirme planları yapan Kaptan Nemo ve mürettebatlarının Hint Okyanusundaki maceralarını takip ediyor.
NAUTILUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shazad Latif - Kaptan Nemo
Georgia Flood - Humility Lucas
Thierry Frémont - Gustave Benoit
Pacharo Mzembe - Boniface
Arlo Green - Turan
Tyrone Ngatai - Kai
Ling Cooper - Tang Suyin
Andrew Shaw - Jiacomo
Ashan Kumar - Ranbir
Chum Ehelepola - Jagadish
Céline Menville - Loti
Cameron Cuffe - Lord Pitt
Kayden Price - Blaster
Damien Garvey - Yönetmen Crawley
Benedict Hardie - Cuff
Jacob Collins - Levy Kaptan Youngblood
Luke Arnold - Yüzbaşı Billy Millais
Darren Gilshenan - Punch
NAUTILUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nautilus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.