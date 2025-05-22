Nautilus dizisi izleyicisiyle buluştu. Nautilus dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Nautilus dizisinin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor. Dizinin senaristliğini James Dormer üstleniyor. Peki, Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim? NAUTILUS FİLMİNİN KONUSU NE? Dizi, 19. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi tarafından inşa edilen su altı gemisi Nautilus'u ele geçirme planları yapan Kaptan Nemo ve mürettebatlarının Hint Okyanusundaki maceralarını takip ediyor. NAUTILUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Shazad Latif - Kaptan Nemo Georgia Flood - Humility Lucas Thierry Frémont - Gustave Benoit Pacharo Mzembe - Boniface Arlo Green - Turan Tyrone Ngatai - Kai Ling Cooper - Tang Suyin Andrew Shaw - Jiacomo Ashan Kumar - Ranbir Chum Ehelepola - Jagadish Céline Menville - Loti Cameron Cuffe - Lord Pitt Kayden Price - Blaster Damien Garvey - Yönetmen Crawley Benedict Hardie - Cuff Jacob Collins - Levy Kaptan Youngblood Luke Arnold - Yüzbaşı Billy Millais Darren Gilshenan - Punch NAUTILUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ? Nautilus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.