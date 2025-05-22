Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim?

Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim?

22.05.2025 21:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim?

Nautilus dizisi izleyicisiyle buluştu. Nautilus dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Nautilus dizisinin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor. Dizinin senaristliğini James Dormer üstleniyor. Peki, Nautilus dizisinin konusu ne? Nautilus dizisinin oyuncuları kim?

NAUTILUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Dizi, 19. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi tarafından inşa edilen su altı gemisi Nautilus'u ele geçirme planları yapan Kaptan Nemo ve mürettebatlarının Hint Okyanusundaki maceralarını takip ediyor.

NAUTILUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shazad Latif - Kaptan Nemo

Georgia Flood - Humility Lucas 

Thierry Frémont - Gustave Benoit 

Pacharo Mzembe - Boniface 

Arlo Green - Turan 

Tyrone Ngatai - Kai 

Ling Cooper - Tang Suyin 

Andrew Shaw - Jiacomo 

Ashan Kumar - Ranbir 

Chum Ehelepola - Jagadish 

Céline Menville - Loti 

Cameron Cuffe - Lord Pitt 

Kayden Price - Blaster 

Damien Garvey - Yönetmen Crawley 

Benedict Hardie - Cuff 

Jacob Collins - Levy Kaptan Youngblood 

Luke Arnold - Yüzbaşı Billy Millais 

Darren Gilshenan - Punch 

NAUTILUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nautilus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Prime Video

İlgili Haberler

Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlandı? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlandı? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda'nın hangi diziden uyarlandığı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlandı? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?
Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu? Siyah Kalp dizisi 33. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?
Elle Fanning kimdir? Elle Fanning kaç yaşında nereli?
Elle Fanning kimdir? Elle Fanning kaç yaşında nereli? Elle Fanning'in yaşamı araştırılıyor. Peki, Elle Fanning kimdir? Elle Fanning kaç yaşında nereli?