Ünlü oyuncu Elle Fanning yeni Açlık Oyunları filminin kadrosuna dahil oldu. Elle Fanning'in yaşamı ise merak ediliyor. Peki, Elle Fanning kimdir? Elle Fanning kaç yaşında nereli?
ELLE FANNING KİMDİR?
Mary Elle Fanning 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu.
Çocukken, drama filmi I Am Sam'de (2001) kız kardeşi Dakota Fanning'in karakterinin küçük versiyonunu canlandırarak sinemaya adım attı. Daddy Day Care (2003), Babel (2006), The Curious Case of Benjamin Button and Phoebe in Wonderland (ikisi de 2008) ve mini dizi The Lost Room (2006) dahil olmak üzere birkaç filmde çocuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra Sofia Coppola'nın drama filmi Somewhere'de (2010) ve JJ Abrams'ın bilimkurgu filmi Super 8'de (2011) başrol oynadı.
Fanning, Maleficent (2014) ve Maleficent: Mistress of Evil (2019) adlı fantastik filmlerde Prenses Aurora'yı canlandırdı. Aynı zamanda Sally Potter'ın Ginger & Rosa (2012), Nicolas Winding Refn'in The Neon Demon (2016), Mike Mills'in 20th Century Women (2016) ve Coppola'nın The Beguiled (2017) gibi bağımsız filmlerde çalıştı. Biyografik drama A Complete Unknown'da (2024) Suze Rotolo'dan esinlenen bir karakteri canlandırdı.
ELLE FANNING HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2001 - I Am Sam - Young Lucy Dawson
2003 - Daddy Day Care - Jamie
2004 - The Door in the Floor - Ruth Cole
2005 - Because of Winn-Dixie - Sweetie Pie Thomas
2005 - My Neighbor Totoro - Mei Kusakabe (seslendirme)
2005 - P.N.O.K. - Rebecca Bullard
2006 - Déjà Vu - Abbey
2006 - Babel - Debbie Jones
2006 - I Want Someone to Eat Cheese With - Penelope
2007 - Day 73 with Sarah - Sarah
2007 - The Nines - Noelle
2007 - Reservation Road - Emma Learner
2008 - The Curious Case of Benjamin Button - Daisy Fuller
2008 - Phoebe in Wonderland - Phoebe Lichten
2009 - Astro Boy - Grace (seslendirme)
2010 - The Nutcracker in 3D - Mary
2010 - Somewhere - Cleo
2011 - The Curve of Forgotten Things - Kız
2011 - Super 8 - Alice Dainard - J. J. Abrams
2011 - Twixt - V
2011 - We Bought a Zoo - Lily Miska
2012 - Ginger & Rosa - Ginger
2012 - Leaning Toward Solace - Sara
2014 - Young Ones - Mary Holms
2014 - Low Down - Amy-Jo Albany
2014 - Maleficent - Aurora
2014 - The Boxtrolls - Winnie (seslendirme)
2015 - Trumbo - Nikola Trumbo
2015 - 3 Generations - Ray
2016 - The Neon Demon - Jesse
2016 - 20th Century Women - Julie Hamlin
2016 - Ballerina - Félicie Le Bras (seslendirme)
2016 - Live by Night - Loretta Figgis -
2017 - The Vanishing of Sidney Hall - Melody Jameson
2017 - How to Talk to Girls at Parties - Zan
2017 - Mary Shelley - Mary Shelley
2018 - I Think We're Alone Now - Grace
2018 - Galveston - Rocky
2018 - Teen Spirit - Violet
2019 - A Rainy Day in New York - Ashleigh Enright
2019 - Maleficent: Mistress of Evil - Aurora
2020 - The Roads Not Taken - Molly
2020 - All the Bright Places - Violet Markey
2022 - The Nightingale - Isabelle Rossignol
2025 - Sentimental Value