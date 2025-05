Ünlü oyuncu Elle Fanning yeni Açlık Oyunları filminin kadrosuna dahil oldu. Elle Fanning'in yaşamı ise merak ediliyor. Peki, Elle Fanning kimdir? Elle Fanning kaç yaşında nereli?

ELLE FANNING KİMDİR?

Mary Elle Fanning 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu.

Çocukken, drama filmi I Am Sam'de (2001) kız kardeşi Dakota Fanning'in karakterinin küçük versiyonunu canlandırarak sinemaya adım attı. Daddy Day Care (2003), Babel (2006), The Curious Case of Benjamin Button and Phoebe in Wonderland (ikisi de 2008) ve mini dizi The Lost Room (2006) dahil olmak üzere birkaç filmde çocuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra Sofia Coppola'nın drama filmi Somewhere'de (2010) ve JJ Abrams'ın bilimkurgu filmi Super 8'de (2011) başrol oynadı.

Fanning, Maleficent (2014) ve Maleficent: Mistress of Evil (2019) adlı fantastik filmlerde Prenses Aurora'yı canlandırdı. Aynı zamanda Sally Potter'ın Ginger & Rosa (2012), Nicolas Winding Refn'in The Neon Demon (2016), Mike Mills'in 20th Century Women (2016) ve Coppola'nın The Beguiled (2017) gibi bağımsız filmlerde çalıştı. Biyografik drama A Complete Unknown'da (2024) Suze Rotolo'dan esinlenen bir karakteri canlandırdı.

ELLE FANNING HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2001 - I Am Sam - Young Lucy Dawson

2003 - Daddy Day Care - Jamie

2004 - The Door in the Floor - Ruth Cole

2005 - Because of Winn-Dixie - Sweetie Pie Thomas

2005 - My Neighbor Totoro - Mei Kusakabe (seslendirme)

2005 - P.N.O.K. - Rebecca Bullard

2006 - Déjà Vu - Abbey

2006 - Babel - Debbie Jones

2006 - I Want Someone to Eat Cheese With - Penelope

2007 - Day 73 with Sarah - Sarah

2007 - The Nines - Noelle

2007 - Reservation Road - Emma Learner

2008 - The Curious Case of Benjamin Button - Daisy Fuller

2008 - Phoebe in Wonderland - Phoebe Lichten

2009 - Astro Boy - Grace (seslendirme)

2010 - The Nutcracker in 3D - Mary

2010 - Somewhere - Cleo

2011 - The Curve of Forgotten Things - Kız

2011 - Super 8 - Alice Dainard - J. J. Abrams

2011 - Twixt - V

2011 - We Bought a Zoo - Lily Miska

2012 - Ginger & Rosa - Ginger

2012 - Leaning Toward Solace - Sara

2014 - Young Ones - Mary Holms

2014 - Low Down - Amy-Jo Albany

2014 - Maleficent - Aurora

2014 - The Boxtrolls - Winnie (seslendirme)

2015 - Trumbo - Nikola Trumbo

2015 - 3 Generations - Ray

2016 - The Neon Demon - Jesse

2016 - 20th Century Women - Julie Hamlin

2016 - Ballerina - Félicie Le Bras (seslendirme)

2016 - Live by Night - Loretta Figgis -

2017 - The Vanishing of Sidney Hall - Melody Jameson

2017 - How to Talk to Girls at Parties - Zan

2017 - Mary Shelley - Mary Shelley

2018 - I Think We're Alone Now - Grace

2018 - Galveston - Rocky

2018 - Teen Spirit - Violet

2019 - A Rainy Day in New York - Ashleigh Enright

2019 - Maleficent: Mistress of Evil - Aurora

2020 - The Roads Not Taken - Molly

2020 - All the Bright Places - Violet Markey

2022 - The Nightingale - Isabelle Rossignol

2025 - Sentimental Value