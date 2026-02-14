Kil maskesini 'kuruyup çatlayana kadar' bekletmek cilde ihanet: Nemi geri çekiyor...

Cilt bakımında sıkça yapılan "maske ne kadar uzun kalırsa o kadar iyi temizler" düşüncesi, özellikle kil bazlı maskelerde ciddi tahribata yol açabilir. Kilin cilt üzerindeki etkisi 3 farklı fazda gerçekleşir: Birinci fazda ciltteki yararlı mineraller emilir, ikinci fazda kan dolaşımı hızlanır ve gözenekler sıkılaşır. Ancak üçüncü faz olan "tam kuruma" aşamasında, kilin cildin doğal nem faktörlerini (NMF) de mıknatıs gibi çektiği gözlemlenir.

CİLT BARİYERİNE ZARAR VERİYOR

Yüzde kuruyup çatlayan maskenin yarattığı o gerginlik hissi, sanılanın aksine kaldırma etkisi değil, cildin susuz kaldığının alarmı. Bu aşırı kuruma, cildin koruyucu bariyerini zedeleyerek, maske yıkandıktan sonra cildin savunma mekanizması olarak daha fazla yağ üretmesine neden olur. Ayrıca sertleşen maskeyi yüzden arındırırken yapılan ovalama hareketleri, hassas ciltlerde mikro çizikler oluşturur.

Uzmanlar, kil maskesinden maksimum fayda sağlamak için maskenin kenarları kurumaya başladığında, ancak ortası hala hafif nemliyken (dokunulduğunda ele yapışmıyorsa ama yumuşaksa) yıkanması gerekir. İdeal bekleme süresi genellikle 10-12 dakika, maske çıkarıldıktan sonra ise gözenekler açıkken mutlaka su bazlı bir nemlendirici ile bakımın tamamlanması gerekir.