Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Patlamaların 32’ncisi bugün gerçekleşti. 32'nci patlamanın eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyordu. Peki, Kilauea Yanardağı nerede? Kilauea Yanardağı hangi ülkede? Kilauea Yanardağı patladı mı?

KİLAUEA YANARDAĞI NEREDE?

Kilauea Yanardağı, Pasifik Okyanusu’nda bulunan Hawaii Adaları’nda yer almaktadır. Hawaii’nin en büyük adası olan Büyük Ada (Big Island) üzerinde bulunan yanardağ, adanın güneydoğusunda konumlanır.

KİLAUEA YANARDAĞI HANGİ ÜLKEDE?

Kilauea Yanardağı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırları içinde yer alır. Hawaii, ABD’nin 50. eyaleti olduğundan, Kilauea Yanardağı da bu ülkeye aittir.

KİLAUEA YANARDAĞI ÖZELLİKLERİ

Yüksekliği: Yaklaşık 1.247 metre

Tipi: Kalkan volkan

Konumu: Hawaii, Büyük Ada

Aktiflik Durumu: Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olup son yüzyılda birçok kez patlamıştır.